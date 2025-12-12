Rosanna Banfi e il tumore le parole a La volta buona | La mia voce un po’ così dopo l’intervento

Rosanna Banfi ha condiviso un momento di vulnerabilità durante La volta buona, parlando del suo intervento e delle conseguenze sul tono della voce. La sua sincerità ha toccato il pubblico, mostrando un lato più intimo e forte della nota attrice, che ha affrontato con coraggio una sfida legata alla salute.

Rosanna Banfi si è resa protagonista di una nuova confessione che ha commosso il pubblico durante La volta buona. In diretta televisiva la figlia di Lino Banfi ha raccontato di aver affrontato un nuovo momento difficile legato alla sua salute, spiegando che questa esperienza è stata diversa rispetto al passato e condividendo le emozioni vissute. Nel corso della trasmissione di Caterina Balivo, la Banfi ha spiegato di essere stata colpita da un tumore al polmone. L’attrice, quindi, si è dovuta sottoporre a in intervento. Al momento si sta ancora riprendendo. Con grande semplicità ha raccontato: “Sono stata di nuovo colpita da un tumore e questa volta al polmone, senti questa voce che è un po’ così. Caffeinamagazine.it “Ricordo con un pò di rabbia…”: la confessione di Rosanna Banfi sull’annuncio del tumore - Dopo l'annuncio sul tumore al polome, Rosanna Banfi ripercorre con amarezza le reazioni seguite all'annuncio del padre Lino nel 2009. donnaglamour.it Rosanna Banfi, l'annuncio: "La mia disavventura con questo nuovo tumore finisce qui" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rosanna Banfi, l'annuncio: 'La mia disavventura con questo nuovo tumore finisce qui' ... tg24.sky.it Rosanna Banfi, in un post sui social l'emozione per essere guarita dal tumore ai polmoni: "Oggi è una splendida giornata! Perché direte voi miei piccoli lettori... perché c'è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche, ma soprattutto perchè ho ricevuto la - facebook.com facebook Rosanna Banfi: «La telefonata che mi ha ridato la vita: i linfonodi sono puliti, la disavventura col nuovo tumore è finita» x.com

“COSA MI HANNO DETTO I MEDICI”. ROSANNA BANFI E IL TUMORE: L’INTERVENTO, I TIMORI E PAPÀ LINO

Video “COSA MI HANNO DETTO I MEDICI”. ROSANNA BANFI E IL TUMORE: L’INTERVENTO, I TIMORI E PAPÀ LINO Video “COSA MI HANNO DETTO I MEDICI”. ROSANNA BANFI E IL TUMORE: L’INTERVENTO, I TIMORI E PAPÀ LINO