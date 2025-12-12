Ronaldinho si fa vedere tra i tifosi del Ravenna Calcio, alimentando l’entusiasmo e i sogni dei supporter giallorossi. Con un sorriso smagliante e una frase in inglese, “Grandi cose stanno arrivando”, l’ex stella del calcio internazionale sembra annunciare novità importanti per il club. Un momento di grande emozione per la tifoseria locale.

Ravenna, 12 dicembre 2025 – Una foto con la sciarpa giallorossa del Ravenna Fc, il tradizionale e smagliate sorriso e una frase in inglese,'"Grandi cose stanno arrivando". È Ronaldo de Assis Moreira, in arte Ronaldinho, l'ultimo vip calato sui social del club giallorosso (non per la prima volta, tra le altre cose). Anche lui farà una comparsata al Benelli? Avrà un ruolo più attivo? Non è dato saperlo. Del resto, si tratta proprio della strategia di marketing e comunicazione del club di via Raul Gardini, ovvero quella di creare attesa. Di certo, la foto non è stata scattata in Italia, viste le scritte in spagnolo alle spalle di Dinho.

Ronaldinho accende i sogni dei tifosi del Ravenna Calcio: "Grandi cose stanno arrivando" - Il fuoriclasse ex Milan e Brasile, ora 45enne, è l'ultimo vip calato sui social del club dopo Egonu, Ronaldo il Fenomeno, David Guetta, Vieri e Canalis).

