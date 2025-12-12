Romoli fa il bilancio dei 4 anni di presidenza | Investiti 30 milioni di euro sulle strade e 24 sulle scuole

Alessandro Romoli ha presentato in consiglio provinciale il bilancio dei suoi quattro anni di presidenza, evidenziando investimenti significativi nelle infrastrutture e nelle scuole. Un aggiornamento finale prima della conclusione del mandato, prevista per il 21 dicembre, che traccia i risultati raggiunti e le priorità portate avanti durante questo periodo.

Non un addio, ma un "arrivederci" a brevissima scadenza. Alessandro Romoli ha presentato in consiglio provinciale la sua relazione di fine mandato, l'ultimo atto ufficiale di un quadriennio che si chiuderà formalmente il prossimo 21 dicembre. Ma l'aria che si respira a palazzo Gentili non è.

Romoli: «Gherghetta è una sciagura per la Provincia»

