Romania dopo 44 anni torna la lebbra

Dopo oltre quattro decenni, la lebbra fa nuovamente la sua comparsa in Romania, con quattro donne asiatiche, tutte massaggiatrici a Cluj-Napoca, che hanno sviluppato i sintomi della malattia. Questa riapparizione solleva preoccupazioni sulla salute pubblica e sulla diffusione di infezioni rare nel paese.

