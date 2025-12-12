Romania dopo 44 anni torna la lebbra
Dopo oltre quattro decenni, la lebbra fa nuovamente la sua comparsa in Romania, con quattro donne asiatiche, tutte massaggiatrici a Cluj-Napoca, che hanno sviluppato i sintomi della malattia. Questa riapparizione solleva preoccupazioni sulla salute pubblica e sulla diffusione di infezioni rare nel paese.
i sintomi sono comparsi in quattro donne, tutte nate in Asia, che lavorano come massaggiatrici in un salone di Cluj-Napoca. Imolaoggi.it
Romania, dopo 44 anni torna la lebbra: diagnosticato un caso
Romania, dopo 44 anni torna la lebbra: diagnosticato un caso - Il primo contagio da lebbra degli ultimi 44 anni è stato ufficialmente diagnosticato in Romania.
