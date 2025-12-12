Roma vittoria convincente contro il Celtic! Fiducia ritrovata e con questo Ferguson… L’analisi sui giallorossi

Roma torna a sorridere con una vittoria convincente in trasferta contro il Celtic. La prestazione rinvigorisce il gruppo e rafforza la fiducia nella squadra, soprattutto con il contributo di Ferguson. Un risultato importante che apre nuove prospettive per i giallorossi nella stagione.

Roma, grande vittoria contro il Celtic in trasferta! Adesso la fiducia è ritrovata e con questo Ferguson di può puntare in alto. I dettagli La trasferta di Glasgow si è rivelata una boccata d'ossigeno per la Roma, che torna dall'Europa League con una vittoria convincente, gol ritrovati e un'iniezione di fiducia fondamentale in vista del .

Serie A, la Roma di Gasperini avanti nelle quote contro il Como: Ferguson, dopo la doppietta al Celtic, on fire tra i marcatori

Celtic-Roma 0-3: autogol e doppio Ferguson per una vittoria convincente - Avanti al sesto , l'irlandese è il mattatore della serata con una doppietta

Vittoria importante per la Roma contro il Celtic! Gasperini ai microfoni di Sky Sport: «Non è mai facile vincere in trasferta, ma abbiamo fatto un'ottima gara. È stata una serata positiva per il calcio italiano, con la Roma che ha vinto insieme a Fiorentina e Bolog

La Roma torna alla vittoria e ipoteca i playoff (almeno): doppio Ferguson, lezione di calcio al Celtic