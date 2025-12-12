Roma vittoria convincente contro il Celtic! Fiducia ritrovata e con questo Ferguson… L’analisi sui giallorossi

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma torna a sorridere con una vittoria convincente in trasferta contro il Celtic. La prestazione rinvigorisce il gruppo e rafforza la fiducia nella squadra, soprattutto con il contributo di Ferguson. Un risultato importante che apre nuove prospettive per i giallorossi nella stagione.

Roma, grande vittoria contro il Celtic in trasferta! Adesso la fiducia è ritrovata e con questo Ferguson di può puntare in alto. I dettagli La trasferta di Glasgow si è rivelata una boccata d’ossigeno per la Roma, che torna dall’Europa League con una vittoria convincente, gol ritrovati e un’iniezione di fiducia fondamentale in vista del . Calcionews24.com

