Roma travolgente a Glasgow | in mattinata ritorno in Italia allenamento nel pomeriggio

La Roma si riscatta in Europa con una vittoria importante sul campo del Celtic, dopo le recenti sconfitte in campionato. Con un netto 3-0, i giallorossi rafforzano le proprie speranze di qualificazione agli ottavi, tornando a sorridere in vista delle prossime sfide. La squadra si prepara ora per il ritorno in Italia e un allenamento nel pomeriggio.

Dopo le delusioni contro Napoli e Cagliari, la Roma si rimette in moto in Europa e torna dalla Scozia con un successo pesante: 3-0 al Celtic, un risultato che rilancia i giallorossi nella corsa agli ottavi (oggi decimi in classifica generale, a un solo punto dall'ottavo posto). Una partita a senso unico fin dalle prime battute, nella quale la squadra di Gasperini ha controllato ritmo, intensità e occasioni senza praticamente mai soffrire. Il tecnico ha rivoluzionato la formazione iniziale soprattutto in mezzo al campo, affidandosi alla freschezza di El Aynaoui e Pisilli (che finora aveva totalizzato appena 47 minuti).