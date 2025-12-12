Roma stop della questura alle ronde di Forza Nuova
La questura di Roma ha emesso un divieto per le ronde promosse da Forza Nuova, bloccando l'iniziativa prevista per il 13 dicembre al parco Sangalli. Questa decisione si inserisce nel quadro delle misure adottate per garantire l'ordine pubblico e prevenire possibili tensioni.
La questura di Roma ha imposto un nuovo stop alle ronde promosse da Forza Nuova, comunicando ai responsabili del movimento un divieto formale riguardo all’iniziativa programmata per il 13 dicembre al parco Sangalli. Nel provvedimento si richiamano criticità legate alla natura stessa dell’evento, descritto dagli organizzatori come una semplice “ passeggiata della sicurezza ”. Secondo la Questura, però, la diffusione di una locandina sui social della sigla, con un linguaggio ritenuto particolarmente significativo, suggerirebbe che l’appuntamento possa trasformarsi in «un’attività di proselitismo», finalizzata a rafforzare le adesioni al movimento, come evidenziato nella motivazione: «La manifestazione, oggetto di una mera comunicazione veicolata per posta elettronica alla questura denominata dagli organizzatori come passeggiata della sicurezza, è stata associata a una locandina diffusa dalla predetta sigla, tramite i canali social, recante una terminologia tale da indurre a ritenere che l’iniziativa possa assumere connotati riconducibili ad attività di proselitismo finalizzata all’iscrizione al movimento». 🔗 Leggi su Lettera43.it
