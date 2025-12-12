Roma Questura vieta le ronde di Forza Nuova | Annuncio dell' iniziativa non conforme al testo unico di pubblica sicurezza
La Questura di Roma ha vietato le ronde di Forza Nuova, definendo l'annuncio della
Pubblicizzata come "passeggiata della sicurezza", la manifestazione di sabato al parco Sangalli per le autorità può assumere "connotati riconducibili ad attività di proselitismo".
Roma, questore vieta le ronde di Forza Nuova previste per sabato 6 dicembre - Adottato un provvedimento di divieto a svolgere una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara.
Nuovo divieto della Questura di Roma alle ronde di Forza Nuova - Notificato ai referenti del movimento un provvedimento di divieto del Questore a svolgere l'iniziativa annunciata al parco ...
