Roma morto il detenuto Francesco Valeriano massacrato di botte nel carcere di Rebibbia

È deceduto Francesco Valeriano, detenuto di 45 anni, dopo essere stato brutalmente aggredito nel carcere di Rebibbia. La notizia è stata comunicata dall'Osapp, evidenziando la tragica fine di un episodio di violenza avvenuto all’interno della struttura penitenziaria.

Non ce l’ha fatta Francesco Valeriano, l’uomo di 45 anni pestato in carcere a Rebibbia. Lo rende noto l’Osapp. Valeriano era «originario di Fondi, detenuto che da mesi lottava tra la vita e la morte dopo una brutale aggressione da altri detenuti subita nel carcere di Rebibbia». Era stato «arrestato lo scorso 15 aprile per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, Valeriano viene inizialmente ristretto nel carcere di Cassino, per poi essere trasferito, dopo circa un mese e mezzo, nella casa circondariale di Rebibbia. Ad agosto, secondo quanto riportato da diverse testate, viene aggredito e massacrato di botte all’interno dell’istituto. 🔗 Leggi su Open.online

È morto Francesco Valeriano, fu massacrato di botte nel carcere di Rebibbia e ridotto in coma - Morte Francesco Valeriano, dal pestaggio in carcere ai trasferimenti ospedalieri, con indagini in corso e responsabilità ancora da chiarire. Scrive blitzquotidiano.it

Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo 6 mesi di coma. La famiglia chiede giustizia - La terribile aggressione risale alla fine dello scorso giugno ed è avvenuta nel carcere di Rebibbia quando il 45enne era stato aggredito ... Segnala romatoday.it

Niko Pandetta -Mentre Canta Viene Arrestato Dai Carabinieri

Video Niko Pandetta -Mentre Canta Viene Arrestato Dai Carabinieri Video Niko Pandetta -Mentre Canta Viene Arrestato Dai Carabinieri