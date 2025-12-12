Roma è il momento di Ghilardi e Ziolkowski | Gasperini punta su di loro per rimpiazzare N’Dicka
Dopo la vittoriosa trasferta europea contro il Celtic, la Roma si prepara alla sfida casalinga contro il Como di Cesc Fabregas. Gasperini punta su Ghilardi e Ziolkowski per sostituire N’Dicka, cercando la miglior strategia per mantenere il passo in campionato. La partita rappresenta un'occasione importante per consolidare la posizione in classifica e affrontare con fiducia il prossimo impegno.
Archiviata la strepitosa trasferta europea contro il Celtic di Glasgow, Gian Piero Gasperini e i suoi avranno meno di 72 ore per preparare la delicata sfida casalinga contro il sorprendente Como di Cesc Fabregas, attualmente sesto in classifica e distante appena tre punti dalla Roma quarta. In attesa di capire se alla partita prenderanno parte anche Evan N’Dicka e Neil El Aynaoui, Gasperini sa già che, a partire dalla sedicesima giornata di campionato – quella che metterà di fronte la Roma alla Juventus di Luciano Spalletti – dovrà fare a meno proprio dei due calciatori citati, convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa D’Africa. Sololaroma.it
FOTO - Il messaggio di Ghilardi: "Aspettavo da tanto questo momento" - Per il difensore della Roma è arrivato l'esordio dal primo minuto nella sfida di Europa League contro il Midtjylland. ilromanista.eu
La Roma con Ghilardi punta sul made in Italy: "Faremo grandi cose" - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". corrieredellosport.itL'appello di Rete Tutela Roma Sud: “Siamo in un momento decisivo per l’autorizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, un progetto inutile e insalubre" #castelinotizie - facebook.com facebook