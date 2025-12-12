Roma diciannovenne gambizzato sotto casa sua nel Tuscolano I sei colpi sparati per uccidere

Un episodio di violenza si è verificato nel quartiere Tuscolano a Roma, dove un ragazzo di 19 anni è stato gambizzato. I sicari hanno aperto il fuoco contro Gabriele Carpisassi, sparando sei colpi. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.

Hanno agito aprendo il fuoco contro un giovane, di 19anni, Garbiele Carpisassi, nel quartiere Tuscolano a Roma. Il gruppo ha agito esplodendo sei colpi di pistola contro il giovane, che si trovava nel cortile condominiale in via Calpurnio Pisone 80, al Tuscolano. Gabriele, colpito due volte, riporta Repubblica, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Non è in pericolo di vita. L’agguato sotto casa a un 19enne incensurato. La sezione omicidi della squadra mobile indaga sul tentato omicidio che si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì nella zona di Don Bosco, zona sotto il controllo dei Casamonica. 🔗 Leggi su Open.online

Ostia, gambizzato sotto casa. Indagano i carabinieri

Ostia, gambizzato sotto casa. Indagano i carabinieri

