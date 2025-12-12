Roma brillante in Europa | 3-0 al Celtic e occhi di nuovo sull’ottavo posto

La Roma torna a brillare in Europa con una convincente vittoria per 3-0 sul Celtic a Glasgow. Con questo risultato, i giallorossi consolidano la loro posizione nella League Phase, raggiungendo il terzo successo consecutivo e riaccendendo le speranze di qualificazione diretta agli ottavi. Un passo importante nel cammino continentale della squadra.

La Roma ritrova ossigeno e fiducia in Europa: a Glasgow arriva un netto 3-0 sul Celtic, terzo successo consecutivo nella League Phase, risultato che rimette in carreggiata il cammino verso l'accesso diretto agli ottavi. Dopo i due scivoloni in Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini risponde con una prova solida, concreta e finalmente incisiva negli ultimi metri. La serata porta soprattutto la firma di Evan Ferguson, che in Scozia sembra come rinascere. L'attaccante irlandese mette a segno una doppietta da attaccante vero: un gol di rapina e uno di qualità, segnali importanti dopo settimane di difficoltà e prestazioni poco brillanti.

