Roma al cantiere di piazza Venezia la terza opera di ' Murales'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l'inaugurazione di "Tools" di Elisabetta Benassi, la terza installazione del ciclo 'Murales. Arte contemporanea in metro', opera omaggio alla comunità dei lavoratori, archeologi e operai, i veri ‘Eroi Nascosti', il cui sforzo quotidiano è oggi motore della trasformazione infrastrutturale di Roma. Il progetto artistico è realizzato grazie al consorzio costruttore della Linea C della Metropolitana di Roma guidato da Webuild e Vianini Lavori, con il patrocinio di Roma Capitale e in collaborazione con le Soprintendenze competenti, con l'obiettivo di trasformare il cantiere in un simbolo di innovazione e rigenerazione urbana, coniugando la bellezza di Roma con la sua necessità di evolvere. 🔗 Leggi su Iltempo.it