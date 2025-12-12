Roma al cantiere di piazza Venezia la terza opera di ' Murales'
Piazza Venezia si trasforma ancora una volta in un’espressione di arte pubblica con l’inaugurazione di
Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l'inaugurazione di "Tools" di Elisabetta Benassi, la terza installazione del ciclo 'Murales. Arte contemporanea in metro', opera omaggio alla comunità dei lavoratori, archeologi e operai, i veri ‘Eroi Nascosti', il cui sforzo quotidiano è oggi motore della trasformazione infrastrutturale di Roma. Il progetto artistico è realizzato grazie al consorzio costruttore della Linea C della Metropolitana di Roma guidato da Webuild e Vianini Lavori, con il patrocinio di Roma Capitale e in collaborazione con le Soprintendenze competenti, con l'obiettivo di trasformare il cantiere in un simbolo di innovazione e rigenerazione urbana, coniugando la bellezza di Roma con la sua necessità di evolvere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sestarete TV - Canale 81. . ?Il cantiere infinito di via Roma, a Belpasso, al centro di un esposto del vicepresidente del consiglio comunale Carmelo Carciotto #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com Vai su Facebook
Roma cantiere aperto tra effetto Anno Santo e scarsità di prodotto requadro.com/roma-cantiere-… via @Requadro2 Vai su X
Roma, al cantiere di piazza Venezia la terza opera di 'Murales' - Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l'inaugurazione di "Tools" di Elisabetta Benassi, la terza installazione del ciclo 'Murales. Scrive iltempo.it
Roma, a Piazza Venezia inaugurata terza opera progetto “Murales in metro” - (askanews) – Nuova installazione per il progetto di mitigazione del cantiere stazione Venezia della Linea C della metropolitana di Roma “Murales arte contemporanea in metro”. Si legge su askanews.it
Videonews Murales La terza opera in cantiere a Piazza Venezia