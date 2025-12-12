Rogo in un capannone agricolo Attimi di panico per un’abitazione

Mercoledì sera, un incendio ha interessato un capannone agricolo nella zona artigianale di Dovadola, in via Zangheri, a Pantera. L'evento ha generato momenti di apprensione tra i residenti e le forze di soccorso, intervenute tempestivamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Paura per un incendio mercoledì verso le 20 in un capannone agricolo nella zona artigianale di Dovadola, in via Zangheri, in località Pantera, a tre chilometri dal paese, verso Rocca San Casciano. L'allarme è scattato alle 20.11; da Rocca San Casciano e da Forlì sono immediatamente partiti 9 automezzi, con 23 vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore per domare l'incendio e mettere in sicurezza il capannone, di circa 400 metri quadrati. "Le fiamme hanno coinvolto automezzi e materiale stivato – rimarcano i Vigili del fuoco –. Abbiamo lavorato per lo spegnimento e provveduto alla messa in sicurezza di diverse bombole di gpl e acetilene presenti sul posto.

