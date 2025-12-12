Rogo alla ‘Bancarella Beneventana’ Unimpresa | Un allarme per tutti gli ambulanti

Un incendio ha distrutto il furgone e le attrezzature della storica Bancarella Beneventana, mettendo a rischio l’attività di numerosi ambulanti. Unimpresa Irpinia Sannio manifesta solidarietà alla famiglia di commercianti colpita dall’incendio avvenuto il 10 dicembre, sottolineando l’importanza di tutelare il settore degli ambulanti in questa difficile situazione.

Unimpresa Irpinia Sannio esprime profonda vicinanza e solidarietà alla famiglia di commercianti ambulanti titolari della storica Bancarella Beneventana, duramente colpita dall'incendio che nella serata del 10 dicembre ha distrutto il furgone utilizzato come deposito e trasporto della merce, insieme a tutta l'attrezzatura e ai prodotti destinati alla vendita natalizia. Le associazioni di categoria sottolineano che l'incendio non è solo un danno materiale, ma un segnale d'allarme: "Occorre rafforzare le misure di tutela e prevenzione, – dichiara il presidente della federazione Ambulanti di Unimpresa Campania Aldo Marcellino – garantire controlli più capillari e predisporre strumenti di sostegno immediato per chi subisce eventi simili.