Rocco Forte Hotels | le iniziative speciali di Natale a Roma e Firenze
Scopri le iniziative natalizie di Rocco Forte Hotels a Roma e Firenze, dove l’eleganza si fonde con la cultura. Dall’atmosfera cinematografica dell’Hotel de la Ville alla raffinata calligrafia dell’Hotel Savoy, questi progetti offrono un’esperienza unica che celebra l’arte e la tradizione delle città durante il periodo festivo.
Rocco Forte Hotels: bis in Puglia con l’apertura, nel 2028, della Masseria del Cardinale - Ulteriore tassello italiano per l'espansione di Rocco Forte Hotels con il prossimo debutto della seconda struttura in Puglia: si tratta della Masseria ... travelquotidiano.com
Secondo hotel in Puglia per Rocco Forte - Rocco Forte Hotels prosegue l'espansione in Italia e annuncia l'apertura del suo secondo hotel in Puglia. guidaviaggi.it
