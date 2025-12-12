Robur Noccioli | La colpa è nostra! Dobbiamo andare avanti e insistere
Francesco Noccioli, responsabile del Robur, riconosce le proprie responsabilità in un momento difficile per la squadra. Con determinazione, invita a non cercare scuse e a perseverare con impegno e dedizione, consapevole che il percorso verso il miglioramento richiede sacrificio e costanza.
"I primi responsabili siamo noi": non cerca alibi, Francesco Noccioli (nella foto). "Stiamo attraversando un periodo difficile, siamo amareggiati, non possiamo far altro che allenarci ancora più duro". La scarsa vena realizzativa è ciò che maggiormente sta condizionando i risultati della Robur: un problema che la squadra, ha però, manifestato fin dall’inizio. "E’ così, non siamo riusciti a segnare più di due gol a partita e se questo è un dispiacere per tutti lo è ancora di più per noi attaccanti. Difficile capire perché succeda, ci lavoriamo tanto durante la settimana. In queste ultime giornate potrebbe essere una questione mentale: falliamo i rigori, prendiamo pali, al primo sbaglio entriamo in un vortice negativo e tutto diventa più complicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
