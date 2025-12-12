robert erni nuovo chief financial officer di maersk

Maersk A.P. Moller – Maersk ha annunciato la nomina di Robert Erni come nuovo Chief Financial Officer. Lo svizzero entra a far parte del consiglio d’amministrazione del colosso mondiale delle spedizioni marittime, rafforzando il team di leadership e apportando la sua esperienza nel settore finanziario alla guida strategica dell’azienda.

A.P. Moller – Maersk, gruppo leader mondiale nel settore delle spedizioni marittime, ha annunciato la nomina dello svizzero Robert Erni come nuovo Chief Financial Officer e membro del consiglio d’amministrazione dell’azienda. Prenderà il posto di Patrick Jany, che ha ricoperto il ruolo di CFO per sei anni. Chi è Robert Erni. Erni vanta oltre 30 anni di esperienza in posizioni dirigenziali nel settore logistico. Per 14 anni ha lavorato in Kuehne+Nagel, ricoprendo incarichi in India, Argentina, Stati Uniti, Hong Kong e Svizzera. Successivamente (2013-2019) è stato CFO di Panalpina, fino all’acquisizione da parte di DSV. Lettera43.it