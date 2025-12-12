Rivoluzione copernicana per commercio e turismo | il Codice Fvg fa scuola in Italia

Il nuovo Codice del Commercio e del Turismo del Friuli Venezia Giulia rappresenta una rivoluzione normativa, semplificando le procedure e riducendo la burocrazia. Con una sola legge invece di quattordici, questa riforma mira a offrire maggiori certezze per imprese e lavoratori, segnando un cambiamento significativo nel panorama economico regionale e proponendosi come modello di riferimento a livello nazionale.

Una sola legge al posto di quattordici, meno burocrazia e più certezze per imprese e lavoratori. È questa la filosofia che guida il nuovo Codice del Commercio e del Turismo del Friuli Venezia Giulia, una riforma che l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

