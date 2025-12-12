Riunione di Forza Italia Avellino | Tocca a noi ad Avellino
Giovedì pomeriggio si è svolta la riunione della segreteria di Forza Italia ad Avellino, guidata da Gerardo Melillo. Durante l’incontro si è discusso dell’esito del voto regionale, con particolare attenzione alle future amministrative nel capoluogo, in vista delle elezioni della prossima primavera.
Avellino, Spiezia lascia Forza Italia: nessuna condivisione nelle scelte