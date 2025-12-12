Ritrovato uno dei due cani del turista polacco disperso sul Gran Sasso ma di lui non c' è ancora nessuna traccia

Dopo oltre tre settimane di ricerca, è stato ritrovato Pirat, uno dei cani di Karol Brozek, il turista polacco disperso sul Gran Sasso. Tuttavia, al momento, non ci sono ancora notizie sulla posizione del suo proprietario. La vicenda ha suscitato grande interesse e preoccupazione tra le autorità e il pubblico.

È stato ritrovato Pirat, uno dei cani di Karol Brozek, il 44enne cittadino polacco disperso sul massiccio del Gran Sasso da oltre tre settimane. Ne ha dato notizia la presidente di Penelope Abruzzo, Alessia Natali. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 13.15 di venerdì 12 dicembre. Chietitoday.it Ritrovato vivo Pirat, uno dei due cani del 44enne scomparso sul Gran Sasso - Pirat ritrovato a Campo Imperatore: era vicino alle Fontari. laquilablog.it Ritrovato Pirat, uno dei cani dell’escursionista polacco disperso sul Gran Sasso dal 19 Novembre - Dopo oltre venti giorni di incessanti ricerche sul massiccio del Gran Sasso, arriva una notizia che infonde un rinnovato, seppur cauto, ottimismo. terremarsicane.it Ritrovato vivo da un carabiniere forestale fuori dal servizio uno dei cani del 44enne scomparso sul Gran Sasso - facebook.com facebook

