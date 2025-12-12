Ritrovato Pirat uno dei due cani del polacco disperso sul Gran Sasso
Ritrovato Pirat, uno dei due cani del polacco disperso sul Gran Sasso. L'importante aggiornamento riguarda le ricerche di Karol Brozek, il 44enne polacco disperso dal 19 novembre sul massiccio, che ora riceve nuove speranze di ritrovamento grazie all'intervento dei cani da soccorso.
Importante aggiornamento rigaurdo alle ricerche di Karol Brozek, l'uomo di 44 anni polacco che risulta disperso dal 19 novembre sul Gran Sasso.Intorno alle ore 13:15 di venerdì 12 dicembre, come scrive Alessia Natali dell'associazione Penelope Abruzzo, è stato ritrovato Pirat, uno dei cani del. Ilpescara.it
Ritrovato vivo Pirat, uno dei due cani del 44enne scomparso sul Gran Sasso - Pirat ritrovato a Campo Imperatore: era vicino alle Fontari. laquilablog.it
Trovato vivo uno dei cani del 44enne scomparso sul Gran Sasso - È stato ritrovato vivo Pirat, uno dei due cani di Karol Brozek, il 44enne polacco scomparso sul Gran Sasso da oltre venti giorni. veratv.itÈ stato ritrovato vivo in mattinata a Campo Imperatore un cane che potrebbe essere del 44enne polacco Karol scomparso da settimane. #Cronaca #GranSasso #Rete8 - facebook.com facebook
