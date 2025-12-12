Ritratto teatrale di Gabriele d’Annunzio | al Teatro Greco di Roma lo spettacolo di Edoardo Sylos Labini dal 16 al 21 dicembre
Dal 16 al 21 dicembre, il Teatro Greco di Roma ospita lo spettacolo
Gabriele d'Annunzio torna protagonista a Roma con "Gabriele d'Annunzio, una vita inimitabile", in scena al Teatro Greco dal 16 al 21 dicembre. Un appuntamento che ricompone, in forma di racconto teatrale, amori, slanci pubblici e passione letteraria di una figura tra le più discusse e note. Calendario delle rappresentazioni e durata Il Teatro Greco di .