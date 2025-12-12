Ritratto teatrale di Gabriele d’Annunzio | al Teatro Greco di Roma lo spettacolo di Edoardo Sylos Labini dal 16 al 21 dicembre

Dal 16 al 21 dicembre, il Teatro Greco di Roma ospita lo spettacolo

Gabriele d’Annunzio torna protagonista a Roma con “Gabriele d’Annunzio, una vita inimitabile”, in scena al Teatro Greco dal 16 al 21 dicembre. Un appuntamento che ricompone, in forma di racconto teatrale, amori, slanci pubblici e passione letteraria di una figura tra le più discusse e note. Calendario delle rappresentazioni e durata Il Teatro Greco di . Sbircialanotizia.it

Un inizio emozionante per la nuova stagione di Musikè! ? La Milonga del Fútbol di Federico Buffa ha inaugurato la nuova edizione della rassegna: un ritratto teatrale del calcio argentino, arricchito dalla voce di Mascia Foschi e dal pianoforte di Alessandro - facebook.com facebook

“Genesio Mystery Play”, ritratto barocco di un commediante e martire al Teatro di Documenti ift.tt/4blF3jT x.com