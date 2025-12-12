Risultati Europa League sorridono le italiane | Roma e Bologna vittoriose torna al successo anche la Fiorentina!

Le squadre italiane in Europa League e Conference League ottengono risultati positivi: Roma e Bologna conquistano le vittorie, mentre la Fiorentina torna al successo. Un nuovo passo avanti per le compagini italiane nelle competizioni europee, evidenziando il buon momento delle squadre del nostro calcio.

di Giuseppe Colicchia Risultati Europa League e Conference League, sorridono le italiane: Roma e Bologna vittoriose, torna al successo anche la Fiorentina!. È una notte magica per il calcio nostrano, che registra un perfetto tre su tre nelle competizioni continentali minori. Fiorentina, Roma e Bologna non tradiscono le attese, regalando ai tifosi una serata da incorniciare tra Europa e Conference League. Al Franchi, la formazione viola ritrova il sorriso e i tre punti superando per 2-1 la Dinamo Kiev. A trascinare i toscani ci pensano i soliti noti: Moise Kean, possente centravanti della Nazionale, e Albert Gudmundsson, il fantasista islandese che conferma la sua importanza cruciale negli schemi offensivi. 🔗 Leggi su Internews24.com