Ristrutturazione palestra Buonarroti il Pd | Tempi eccessivi e investimento sproporzionato

Il Partito Democratico di Sansepolcro esprime preoccupazioni riguardo ai tempi e ai costi della ristrutturazione della palestra Buonarroti, recentemente riaperta dopo lavori di manutenzione. L'intervento, ritenuto eccessivamente lungo e costoso, solleva interrogativi sull'andamento dell'intera operazione e sull'effettivo investimento effettuato.

Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Democratico di Sansepolcro."Nei giorni scorsi la palestra Buonarroti, dopo importanti lavori di ristrutturazione, è tornata fruibile. Questa è indiscutibilmente una buona notizia e un momento rilevante per la nostra collettività che ritrova uno spazio.

