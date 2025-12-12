Un nuovo sondaggio rivela che il 39% degli italiani è favorevole a ristrutturare le proprie abitazioni entro un anno, nel quadro delle iniziative per migliorare l'efficienza energetica. L’Italia si prepara a rispettare gli obiettivi europei della Direttiva ‘Case Green’, che mira a riqualificare un numero crescente di edifici meno efficienti entro il 2033.

Roma, 12 dicembre 2025 – L’Italia sta attraversando una fase decisiva nel percorso di adeguamento alla Direttiva Europea ‘Case Green’, che impone entro il 2030 la riqualificazione del 15% degli edifici oggi collocati nelle classi energetiche meno efficienti (F e G), percentuale destinata a salire al 26% entro il 2033. Un obiettivo rilevante, soprattutto alla luce delle stime che fotografano un patrimonio immobiliare in larga parte energivoro: il 57,6% degli immobili italiani rientra nelle classi F e G, pari a circa 7 milioni di edifici che necessiteranno interventi strutturali in pochi anni. È in questo contesto di forte pressione regolatoria e crescente attenzione alla qualità del costruito che si inserisce l’indagine condotta da Humans&Data Insight con Ipsos per Harley&Dikkinson pensata per monitorare comportamenti, aspettative e propensioni degli italiani rispetto alla ristrutturazione nei prossimi 12 mesi. Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ristrutturare casa per ridurre i consumi: in Italia il 39% è favorevole a farlo entro un anno - L’indagine Humans&Data Insight rivela le tendenze del settore immobiliare per adeguarsi alla direttiva europea “case green” ... quotidiano.net

Pianificare la ristrutturazione casa nel 2025: le opportunità da cogliere - Guida alla ristrutturazione casa nel 2025: bonus 50% prima casa, costi al mq, materiali sostenibili e consigli pratici. lifestyleblog.it

La manovra 2026 potrebbe portare buone notizie per chi vuole ristrutturare casa. Al momento è solo una proposta, e potremo sapere se sarà davvero valida solo con l’anno nuovo. Intanto, puoi iniziare a informarti e capire come muoverti al meglio quando tu - facebook.com Facebook

#Notizia importante per chi deve cambiare #caldaia o ristrutturare #casa: grazie alla nuova revisione del regolamento, le caldaie a #gas potrebbero restare sul mercato anche dopo il #2029. Leggi l’articolo. #Energia #Casa #Normativa X.com