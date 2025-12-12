Riscoprire Casanova E farne magari oggi il paladino del poliamore

Casanova, figura complessa e affascinante, si rivela oggi come un possibile simbolo del poliamore, tra avventure, truffe e intrighi. Alchimista, autore, criminale e personaggio hollywoodiano, la sua vita si intreccia con il cinema e la letteratura, offrendoci una nuova chiave di lettura di un’icona senza tempo.

Alchimista, autore bestseller con un'opera autobiografia, truffatore, criminale, avventuriero, agente segreto, personaggio di Fellini, di Steno, di Comencini e di Crepax.

