Riscoprire Casanova E farne magari oggi il paladino del poliamore

Ilfoglio.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casanova, figura complessa e affascinante, si rivela oggi come un possibile simbolo del poliamore, tra avventure, truffe e intrighi. Alchimista, autore, criminale e personaggio hollywoodiano, la sua vita si intreccia con il cinema e la letteratura, offrendoci una nuova chiave di lettura di un’icona senza tempo.

Alchimista, autore bestseller con un’opera autobiografia, truffatore, criminale, avventuriero, agente segreto, personaggio di Fellini, di Steno, di Comencini e di Crepax. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

riscoprire casanova e farne magari oggi il paladino del poliamore

© Ilfoglio.it - Riscoprire Casanova. E farne magari, oggi, il paladino del poliamore

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

Video Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

riscoprire casanova farne magariRiscoprire Casanova. E farne magari, oggi, il paladino del poliamore - Una doppia mostra della Fondazione Cini celebra i trecento anni dalla nascita dell'avventuriero, alchimista e autore di bestseller. Da ilfoglio.it

Il seduttore filosofo: riscoprire Casanova a 300 anni dalla nascita - L’eredità di un mito, tra Storia, Arte e Cinema” celebra a Venezia le mille anime di questa icona senza tempo: un viaggio negli abiti d'epoca, nei documenti d'archivio ... Da tg24.sky.it