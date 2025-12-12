Riqualificazione di via Manzoni operai al lavoro sul manto stradale | Da lunedì saranno posate le basole

Nel quartiere Libertà, i lavori di riqualificazione di via Manzoni sono entrati nella fase cruciale. Gli operai sono al lavoro sul manto stradale, con l’obiettivo di completare la posa delle basole a partire da lunedì, segnando un passo importante nel progetto di riqualificazione della zona.

Sono giunti a un punto di svolta, nel quartiere Libertà, i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Gli operai sono in azione sul primo isolato interessato dal cantiere, tra corso Italia e via Rossani: questa mattina gli interventi si sono concentrati sulla realizzazione della sottostruttura. Baritoday.it

Via Manzoni, partono i lavori per la posa delle basole di pietra lavica - Attualmente sono tre gli isolati interessati dalle lavorazioni, comprese tra corso Italia e via Garruba. giornaledipuglia.com