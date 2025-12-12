rinnovo contratto gomma plastica 2026 2028 aumenti di 204 euro per 165 mila lavoratori

È stato firmato il rinnovo del contratto per i lavoratori della gomma plastica, che interesserà circa 165 mila dipendenti dal 2026 al 2028. L’accordo prevede un aumento salariale complessivo di 204 euro nel periodo, garantendo migliori condizioni economiche per i lavoratori del settore.

È stato siglato il rinnovo del contratto dei lavoratori della gomma plastica, con aumenti degli stipendi di 204 euro per il triennio 2026-2028. La firma è arrivata a poco meno di un mese dalla scadenza naturale del precedente accordo tra i sindacati di categoria (Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil) e le rappresentanze datoriali della Federazione Gomma Plastica Cavi Elettrici Confindustria. In tutto, i lavoratori del settore interessati al nuovo contratto sono 165 mila, occupati in un tessuto industriale che conta 3.680 imprese in tutto il territorio nazionale. Nuovo contratto gomma plastica 2026-2028, di quanto aumentano gli stipendi?. Lettera43.it

