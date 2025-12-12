Ringiovanire mangiando cioccolato? Una molecola del fondente riaccende la speranza

Today.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca del King’s College di Londra rivela che un composto naturale del cioccolato fondente potrebbe aiutare a contrastare l'invecchiamento biologico, offrendo nuove speranze agli appassionati di questa dolcezza.

Buone notizie per gli amanti del cioccolato fondente: una nuova ricerca del King’s College di Londra suggerisce che un composto naturale del cacao potrebbe contribuire a rallentare l’invecchiamento biologico. Al centro dello studio c’è la teobromina, un alcaloide vegetale responsabile del. 🔗 Leggi su Today.it

