Ringiovanire mangiando cioccolato? Una molecola del fondente riaccende la speranza
Una ricerca del King’s College di Londra rivela che un composto naturale del cioccolato fondente potrebbe aiutare a contrastare l'invecchiamento biologico, offrendo nuove speranze agli appassionati di questa dolcezza.
Buone notizie per gli amanti del cioccolato fondente: una nuova ricerca del King’s College di Londra suggerisce che un composto naturale del cacao potrebbe contribuire a rallentare l’invecchiamento biologico. Al centro dello studio c’è la teobromina, un alcaloide vegetale responsabile del. 🔗 Leggi su Today.it
