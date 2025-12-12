Rigutino | Natale di merda ladri di tombe

A Rigutino, il Natale viene segnato da un episodio inquietante: il furto di tombe, aggiungendo un tocco di stranezza alla serie di eventi del periodo. Dopo vari episodi di cronaca insoliti, questa vicenda si inserisce in un quadro di comportamenti discutibili che scuotono la comunità locale.

Pensavamo d’averle viste tutte. Davvero. Dopo il ladro di profumi ai Babbi Natale dell’Alveare – uno che probabilmente voleva odorare i profumi aretini mentre scappava come un furetto – credevamo sinceramente d’aver raschiato il barile dell’indecenza. E invece no. Il barile aveva il doppio fondo. E sotto c’era Rigutino. Perché qui non si parla più di furtarelli da quattro soldi o di mani leste da discount. Qui si parla di rubare una piantina dal cimitero, dal Babbo Natale sulla tomba di un padre. Avete capito bene: al cimitero. Dove la gente va piano, abbassa la voce e – in teoria – anche la testa. Lortica.it

