L'episodio del rigore assegnato a Wirtz durante la partita ha suscitato diverse polemiche. Fabio Caressa torna sull'argomento, esprimendo dure critiche nei confronti dei giocatori che simulano e rivolgendo una frecciatina a Rosetti. L'articolo analizza le opinioni e le tensioni generate da questa decisione arbitrale.

Inter News 24 Rigore Wirtz, Fabio Caressa torna sull’episodio di martedì sera. Ampie critiche nei confronti dei simulatori e frecciatina pesante a Rosetti. A Sky Sport, Fabio Caressa è tornato a parlare di quanto accaduto in Inter Liverpool. IL RIGORE E LE CRITICHE A ROSETTI – «A me su quel rigore dispiace tanto una cosa: io credo che in Italia stiano cambiando le cose ma deve cambiarle anche Rosetti in Europa. Non si può continuare a premiare i simulatori» IL VAR – «Ho sentito che la trattenuta c’è, ma se io ti trattengo è impossibile per le leggi della fisica che tu caschi in avanti. Dai guarda questo come si butta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Wirtz, Caressa torna sull’episodio: «Non si possono premiare i simulatori. E Rosetti…»

L'onestà di #MacAllister sull'episodio #Bastoni- #Wirtz: "Per me una trattenuta del genere non è da calcio di rigore" Vai su X

Adani si esprime duramente sul rigore dato su Wirtz ? Il suo commento su Inter Liverpool ? - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Caressa: “Dai, ma guarda Wirtz come si butta! E a chi dice che c’è trattenuta rispondo…” - Fabio Caressa, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool ... Si legge su msn.com

Inter-Liverpool, era rigore di Bastoni su Wirtz? Il video e i commenti a Sky Sport - La partita di San Siro è stata decisa da Szoboszlai a due minuti dalla fine con un rigore assegnato al Var per una trattenuta di Bastoni su Wirtz. Scrive sport.sky.it

