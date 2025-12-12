Riforma Nordio comitato per il No al referendum di Napoli | il 15 dicembre la presentazione
Il 15 dicembre alle ore 17:00 si terrà a Napoli, presso la Domus Ars, la presentazione dell’articolazione del distretto napoletano del Comitato “Giusto dire no”, contro la riforma costituzionale Nordio. L’evento si svolgerà nel centro storico della città e rappresenta un momento importante di confronto e mobilitazione per il fronte del no.
Tempo di lettura: 2 minuti L’appuntamento per la presentazione dell’articolazione del distretto di Napoli del Comitato “Giusto dire no”, per il no alla riforma costituzionale Nordio, è fissato per il 15 dicembre alle ore 17:00, nel cuore del centro storico di Napoli, presso la Domus Ars, in via Santa Chiara 10. In pochi giorni dalla sua costituzione, avvenuta lo scorso 25 novembre nel corso di una partecipata assemblea, il comitato territoriale, coordinato da Ettore Ferrara, ex presidente del Tribunale di Napoli, ora in quiescenza, ha visto l’adesione di professori universitari, avvocati, esponenti delle associazioni operanti sul territorio, del mondo del lavoro e dell’universo cattolico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
? Sì e no alla riforma costituzionale a confronto sul palco di Atreju. Il ministro Nordio in dialogo con i contrari - Silvia Albano, Debora Serracchiani e Gaetano Azzariti - e i favorevoli - Sabino Cassese, Antonio Di Pietro e Alberto Balboni. Il video ? https://ww - facebook.com Vai su Facebook
Uno degli aspetti critici della legge Nordio è il costo che avrà per cittadini italiani. Parliamo di almeno 70 milioni di euro in più ogni anno. Vai su X
CONFRONTO Riforma Nordio, a Foggia un confronto pubblico sui motivi del ‘NO’ - L’iniziativa punta a fare chiarezza sulle criticità della riforma costituzionale Nordio, approvata in via definitiva dal Senato il 30 ottobre ... Scrive statoquotidiano.it
Giustizia: Comitato per il No, 'politica vuol mettere mani su magistratura' - il Comitato per il No di Milano ha dato il via alla sua campagna referend ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Riforma giustizia, Nordio: Pronti a confronto con Anm