Riforma Nordio comitato per il No al referendum di Napoli | il 15 dicembre la presentazione

Il 15 dicembre alle ore 17:00 si terrà a Napoli, presso la Domus Ars, la presentazione dell’articolazione del distretto napoletano del Comitato “Giusto dire no”, contro la riforma costituzionale Nordio. L’evento si svolgerà nel centro storico della città e rappresenta un momento importante di confronto e mobilitazione per il fronte del no.

Tempo di lettura: 2 minuti L’appuntamento per la presentazione dell’articolazione del distretto di Napoli del Comitato “Giusto dire no”, per il no alla riforma costituzionale Nordio, è fissato per il 15 dicembre alle ore 17:00, nel cuore del centro storico di Napoli, presso la Domus Ars, in via Santa Chiara 10. In pochi giorni dalla sua costituzione, avvenuta lo scorso 25 novembre nel corso di una partecipata assemblea, il comitato territoriale, coordinato da Ettore Ferrara, ex presidente del Tribunale di Napoli, ora in quiescenza, ha visto l’adesione di professori universitari, avvocati, esponenti delle associazioni operanti sul territorio, del mondo del lavoro e dell’universo cattolico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it