Rifiuti le mosse del 2026 | si estende il ‘porta a porta’ E più sconti sulla Tari
Nel 2026, Perugia amplia il sistema di raccolta differenziata con l’estensione del porta a porta a San Sisto e Castel del Piano, accompagnata da sconti sulla Tari. L’assessore all’Ambiente, David Grohmann, ha presentato le novità durante la Commissione Bilancio, segnando un importante passo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani.
Perugia, 12 dicembre 2025 – La raccolta dei rifiuti che cambia in due grandi quartieri e la Tari. Di questo ha parlato l’ assessore comunale all’Ambiente, David Grohmann, che in Commissione Bilancio – in occasione dei dibattito sul Preventivo 2026 – ha illustrato le principali novità, partendo dal tema rifiuti, dove la svolta più attesa riguarda l’estensione del servizio porta a porta con modello tris anche a San Sisto e Castel del Piano. “Un ampliamento significativo della raccolta differenziata, pensato per migliorare qualità e quantità dei materiali recuperati e per uniformare il sistema a quello già attivo in altre zone della città” ha detto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
