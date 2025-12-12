Rifiuti La Pigna | Immondizia e topi vicino alla Casa della salute situazione inaccettabile

La Pigna e Lido Adriano, quartieri di Ravenna, affrontano gravi problemi legati alla gestione dei rifiuti, con accumulo di immondizia e presenza di topi nelle aree vicine alla Casa della salute. La situazione, che si ripete in diverse zone del territorio comunale, richiede interventi urgenti per migliorare la qualità della vita e garantire igiene e sicurezza ai residenti.

"Anche a Lido Adriano, come purtroppo in molte altre zone del territorio comunale ravennate, persistono gravi criticità nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti". A denunciarlo è Sergio Silvestrini, esponente della lista civica La Pigna – Città, Forese, Lidi, che segnala in particolare una. Ravennatoday.it Rifiuti, La Pigna: "Immondizia e topi vicino alla Casa della salute, situazione inaccettabile" - Questo genera degrado, sporcizia diffusa e, fatto ancor più grave, favorisce la presenza di animali infestanti come i top ... ravennatoday.it

I topi si moltiplicano: "Colpa di caldo e rifiuti" - "Sì, è vero, a Ravenna si registra un aumento di roditori, così come in tutto il Nord Italia da un paio di anni. ilrestodelcarlino.it

Ed anche al Vomero situazione preoccupante come ci documenta GIANLUCA dalla parte iniziale di via Pigna: cumuli di rifiuti in libertà. - facebook.com facebook

