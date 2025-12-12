Rifiuti La Pigna | Immondizia e topi vicino alla Casa della salute situazione inaccettabile

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pigna e Lido Adriano, quartieri di Ravenna, affrontano gravi problemi legati alla gestione dei rifiuti, con accumulo di immondizia e presenza di topi nelle aree vicine alla Casa della salute. La situazione, che si ripete in diverse zone del territorio comunale, richiede interventi urgenti per migliorare la qualità della vita e garantire igiene e sicurezza ai residenti.

"Anche a Lido Adriano, come purtroppo in molte altre zone del territorio comunale ravennate, persistono gravi criticità nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti". A denunciarlo è Sergio Silvestrini, esponente della lista civica La Pigna – Città, Forese, Lidi, che segnala in particolare una. Ravennatoday.it

rifiuti pigna immondizia topiRifiuti, La Pigna: "Immondizia e topi vicino alla Casa della salute, situazione inaccettabile" - Questo genera degrado, sporcizia diffusa e, fatto ancor più grave, favorisce la presenza di animali infestanti come i top ... ravennatoday.it

I topi si moltiplicano: "Colpa di caldo e rifiuti" - "Sì, è vero, a Ravenna si registra un aumento di roditori, così come in tutto il Nord Italia da un paio di anni. ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

Roma: cavalli mangiano rifiuti dai secchioni della spazzatura

Video Roma: cavalli mangiano rifiuti dai secchioni della spazzatura