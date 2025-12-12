Rifiuti la classifica Ispra Raccolta differenziata Ferrara prima in regione

Ferrara si distingue come prima regione italiana per la raccolta differenziata, secondo la classifica Ispra. L’Emilia-Romagna, nel 2024, ha raggiunto un tasso del 79%, superando il Veneto e consolidando il suo primato grazie a un incremento del 1,8% rispetto all’anno precedente, evidenziando un continuo miglioramento nella gestione sostenibile dei rifiuti.

Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l' Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un incremento del +1,8% rispetto al 2023. Ora, in base al Rapporto rifiuti urbani 2025, redatto dall'Ispra e appena pubblicato, l'Emilia-Romagna risulta essere anche la regione che differenzia di più. "Il risultato – commenta l'assessora regionale all'Ambiente, Irene Priolo – conferma che la strada intrapresa è quella giusta e anzi, già sappiamo che il 2025 si chiuderà con il raggiungimento dell'obiettivo dell'80%.

