Rientri a casa di notte e hai paura? Come funziona Nottambula il servizio gratis di pedibus tra le vie del centro di Bologna

Se rientri a casa di notte e desideri sentirti più sicuro, il servizio Nottambula di Bologna offre una soluzione gratuita di pedibus tra le vie del centro. Ideato per garantire la sicurezza di chi torna a casa, questo servizio è disponibile per accompagnare i cittadini nelle ore serali e notturne, promuovendo un ritorno a casa sereno e protetto.

Bologna, 12 dicembre 2025 – E' sabato sera, decidi di andare in centro a Bologna con gli amici per divertirti in un locale, ristorante o discoteca. Il tempo passa quando ci si diverte, e quando arriva il momento di tornare a casa il senso di insicurezza sale. Questa è una situazione tipica di moltissimi giovani bolognesi che animano la notte, per combattere questa paura ed eventuali episodi di aggressione e violenza, è nato ' Nottambula ', un progetto - che fa parte del ' Piano della Notte' - promosso dal Comune di Bologna con lo scopo di rendere la vita notturna dei cittadini più sicura e vivibile.

