Ricostruire il mondo partendo dalle voci delle donne

Linkiesta.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si è concluso il ciclo di incontri internazionale World With Women – Life Is Now, promosso da Vitaworld e Vita Ukr, focalizzato sui diritti delle donne. L’evento ha riunito testimonianze e riflessioni da diverse parti del mondo, evidenziando l’importanza di ascoltare e valorizzare le voci femminili nella ricostruzione di un futuro più equo e solidale.

Si è concluso a Milano il ciclo internazionale di incontri World With Women – Life Is Now, organizzato dall’associazione Vitaworld in collaborazione con Vita Ukr e dedicato ai diritti delle donne. Per quattro giorni, partecipanti provenienti da Ucraina, Iran, Siria, Venezuela e Kurdistan hanno condiviso esperienze legate alla guerra, alla violenza, alle persecuzioni politiche e alla migrazione forzata. Una delle principali relatrici dell’evento è stata Sasha Romantsova, direttrice esecutiva del Center for Civil Liberties, un’organizzazione ucraina insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2022. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

