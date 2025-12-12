Ricorsi e controricorsi | il braccio di ferro

La disputa sul riconoscimento dell’Erbazzone reggiano come Indicazione Geografica Protetta ha coinvolto ricorsi, controricorsi e tensioni politiche. Dopo un lungo confronto, è stato raggiunto un compromesso che ha portato l’ultima fase formale presso l’Unione Europea, segnando un passo fondamentale per la tutela e la valorizzazione di questa specialità locale.

Quella del riconoscimento dell' Erbazzone reggiano come Indicazione Geografica Protetta (Igp) è stata una battaglia fatta di ricorsi, controricorsi, prese di posizione politiche e, alla fine, un compromesso che ha aperto la strada all'ultimo passaggio formale davanti all'Unione Europea. A dicembre 2023 la domanda di registrazione dell'Igp viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana. A depositare il disciplinare è l' Associazione Produttori Erbazzone Reggiano. Il documento definisce con precisione l'identità della pietanza, dalla ricetta alle radici storiche, e ne circoscrive la zona di produzione limitandola esclusivamente alla provincia di Reggio Emilia.

