Riccardo Muti riceve il Premio Ratzinger 2025

Riccardo Muti è stato insignito del Premio Ratzinger 2025 a Roma, in occasione di un evento che ha visto la partecipazione di numerose autorità e appassionati. L'occasione è stata un concerto di Natale diretto dal maestro, interpretato dall’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e dal coro della cattedrale di Siena. Un momento di grande significato culturale e spirituale.

Roma. Tanti applausi e tantissimi sorrisi, stampati sui volti beati di eminenze ed eccellenze, recatesi nell’Aula Paolo VI per assistere al concerto di Natale (era la messa per l’incoronazione di Carlo X composta da Luigi Cherubini nel 1825) diretto da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e il coro della cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”. Il quale era lì per ricevere il Premio Ratzinger 2025. Cardinali e vescovi lieti e giocondi, Per la prima volta dopo anni, alla cerimonia ha presenziato il Papa, che prima ha ascoltato l’ora scarsa di musica, quindi ha premiato il Maestro, che poco prima aveva ricordato il suo stretto rapporto con Benedetto XVI. Ilfoglio.it Riccardo Muti riceve il Premio Ratzinger 2025 - Poi ricorda l'ultimo incontro con Papa Benedetto XIV: "Rimarrà per me e mia moglie un ricordo carico di fede e s ... ilfoglio.it Leone XIV, consegna il Premio Ratzinger a Riccardo Muti prosecuzione di un dialogo aperto al mistero - "Appare così particolarmente coerente l’attribuzione del Premio Ratzinger a chi ha saputo custodire ciò che Benedetto XVI ha sempre considerato il cuore dell’arte: la possibilità di far risuonare, ... acistampa.com Uno speciale oncerto di Natale diretto dal maestro Riccardo Muti per Papa Leone XIV. Segui la diretta ora con noi: https://sl.famigliacristiana.it/FC/12f49f - facebook.com facebook Appena concluse in Aula Paolo VI le prove di Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini. Domani il concerto alla presenza del Papa alle ore 18 su @Rvaticanaitalia - Vatican News Guarda e x.com © Ilfoglio.it - Riccardo Muti riceve il Premio Ratzinger 2025

Riccardo Muti Acceptance Speech - 2010 Musical America Awards

Video Riccardo Muti Acceptance Speech - 2010 Musical America Awards Video Riccardo Muti Acceptance Speech - 2010 Musical America Awards