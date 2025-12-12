Riccardo Muti invoca lo tsunami culturale | Riportiamo la musica a scuola per disarmare la violenza dei giovani

Riccardo Muti sottolinea l'importanza di un risveglio culturale nelle scuole, proponendo di riaccendere l'amore per la musica tra i giovani. In un'epoca in cui l'istruzione musicale è spesso trascurata, il maestro invita a un vero e proprio tsunami culturale per combattere la violenza e favorire uno sviluppo più consapevole e armonioso dei giovani.

Il sistema scolastico soffre di una grave lacuna nell'insegnamento della musica, spesso ridotta a intrattenimento televisivo o a materia marginale.