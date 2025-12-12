Riccardo Chailly torna a dirigere alla Scala dopo il malore che lo aveva colto durante una rappresentazione di Lady Macbeth. L'artista riprende il suo ruolo sul podio, dimostrando determinazione e professionalità, e ripristinando così il suo impegno con l'orchestra e il pubblico.

Milano, 12 dicembre 2025 – Riccardo Chailly tornerà domani, sabato 13 dicembre, a dirigere Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk alla Scala, dopo il malore che lo ha colto e ha costretto a interrompere lo scorso 10 dicembre la seconda rappresentazione dell'opera di Sostakovic. Il maestro dopo una notte passata al centro cardiologico Monzino e un cambio della terapia, tornerà sul podio senza saltare quindi alcuna replica. Il malore alla Scala e lo stop a Lady Macbeth. Dopo la paura della serata di mercoledì, le condizioni di salute del maestro Riccardo Chailly "sono rapidamente migliorate”, come aveva reso noto lo stesso Piermarini. Ilgiorno.it

Riccardo Chailly, “promessa” mantenuta: il ritorno sul podio della Scala dopo il malore durante Lady Macbeth - In un post su Instagram il maestro aveva ringraziato musicisti e pubblico per i tanti messaggi d’affetto, sottolineando che sarebbe presto tornato al lavoro. ilgiorno.it

Riccardo Chailly, notte in osservazione in ospedale dopo il malore alla Scala: «Valori buoni» - L’opera è di una audace modernità per essere stata composta nel 1934 da un compositore di 24 anni. msn.com

MALORE PER CHAILLY ALLA SCALA, SOSPESA LA PRIMA REPLICA DI LADY MACBETH DI ŠOSTAKOVIC I nostri più sinceri auguri di pronta guarigione a Riccardo Chailly che ieri sera al Teatro alla Scala, durante la prima replica di "Una Lady Macbeth de - facebook.com facebook

Malore per il direttore d'orchestra Riccardo Chailly, interrotta Lady Macbeth alla Scala. Notte in osservazione in ospedale. "I valori sono buoni" #ANSA x.com