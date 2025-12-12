Riccardo Chailly dopo il malore torna sul podio alla Scala

Dopo un malore durante una recita, Riccardo Chailly torna sul podio alla Scala per dirigere “Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk”. L’appuntamento è fissato per sabato, segnando il suo ritorno alla guida dell’orchestra in un momento importante della stagione operistica.

