Riapre la gaming hall dell’Ippodromo | Samira Lui taglia il nastro Corona protagonista della seconda serata

Cesenatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi mille giorni di inattività a causa dell’alluvione, la gaming hall dell’Ippodromo di Cesena riapre le porte. La cerimonia di inaugurazione vede Samira Lui tagliare il nastro, mentre la seconda serata si anima con la presenza di Corona. La struttura, completamente rinnovata, si presenta moderna, eco-friendly e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.

Dopo quasi mille giorni di stop forzato per l’alluvione, riapre la gaming hall dellIppodromo di Cesena con una struttura rinnovata, hi-tech e green. Sabato 13 dicembre protagonista sarà la showgirl de “La Ruota della Fortuna” Samira Lui, seguita domenica 14 dall’appuntamento con Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

riapre la gaming hall dell8217ippodromo samira lui taglia il nastro corona protagonista della seconda serata

© Cesenatoday.it - Riapre la gaming hall dell’Ippodromo: Samira Lui taglia il nastro, Corona protagonista della seconda serata

riapre gaming hall dell8217ippodromoRiapre la gaming hall dell’Ippodromo - Dopo i danni provocati dall'alluvione del maggio 2023. Segnala corrierecesenate.it

riapre gaming hall dell8217ippodromoIppodromo, riapre il Bingo. Nuova ’Gaming hall’, in 40 tornano al lavoro - Domani riprende l’attività il centro completamente ristrutturato dopo i gravi danni subiti a causa dell’alluvione del maggio 2023. Secondo msn.com