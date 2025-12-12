Riapre la gaming hall dell’Ippodromo | Samira Lui taglia il nastro Corona protagonista della seconda serata
Dopo quasi mille giorni di inattività a causa dell’alluvione, la gaming hall dell’Ippodromo di Cesena riapre le porte. La cerimonia di inaugurazione vede Samira Lui tagliare il nastro, mentre la seconda serata si anima con la presenza di Corona. La struttura, completamente rinnovata, si presenta moderna, eco-friendly e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.
