Riaperta la rampa per l’A91 da via delle Arti | torna regolare l’accesso a Parco Leonardo

È stata riaperta questa mattina la rampa di accesso alla A91 da via delle Arti, nel quartiere di Parco Leonardo. La riapertura ripristina il regolare accesso alla strada, migliorando la viabilità nella zona e facilitando gli spostamenti dei residenti e dei pendolari.

Fiumicino, 12 dicembre 2025 – La rampa di accesso alla A91 da via delle Arti, nel quadrante di Parco Leonardo, è stata riaperta questa mattina. Un ritorno alla normalità per un punto di ingresso strategico, utilizzato ogni giorno da residenti e pendolari diretti verso l’asse Roma–Fiumicino. Riapertura a Parco Leonardo: ripristinato l’accesso all’A91. La riapertura arriva al termine di un intervento tecnico che ha consentito di ripristinare le condizioni di utilizzo dell’area. La rampa, ora, è nuovamente percorribile e torna a garantire l’immissione sulla A91 in condizioni regolari. L’intervento di ANAS sulle condotte. Cdn.ilfaroonline.it Riaperta la rampa per l’A91 da via delle Arti: torna regolare l’accesso a Parco Leonardo - L’intervento di ANAS ha risolto un intasamento profondo delle condotte, consentendo il ripristino dell’area e la riapertura in sicurezza ... ilfaroonline.it La Rampa Frà Enselmino è di nuovo percorribile: è stata riaperta ieri al transito pedonale dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione avviati nelle scorse settimane. L’intervento ha interessato pavimentazione, cordonate, caditoie, dissuasori e canalizzazi - facebook.com facebook