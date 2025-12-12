Restituisco il trofeo che ho vinto a Eurovision Song Contest 2024 | il cantante Nemo prende posizione contro la conferma di Israele in gara

Nemo, vincitore di Eurovision 2024, annuncia che restituirà il trofeo in segno di protesta contro la conferma della partecipazione di Israele alla prossima edizione del contest. La sua scelta si inserisce nel dibattito crescente sulla presenza di Israele all’Eurovision 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio.

A poche ore dall’annuncio dell’Islanda di non partecipare al prossimo Eurovision Song Contest, 2026, che si terrà si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026, anche il vincitore dell’edizione 2024, Nemo, ha preso una decisione netta contro la partecipazione di Israele. L’artista svizzero vincitore dell’edizione 2024 dell’Esc a Malmo, in Svezia, ha deciso di restituire il trofeo della vittoria alla sede dell’Ebu (European Broadcasting Union) a Ginevra. “Se i valori che celebriamo sul palco non vengono vissuti fuori scena, allora anche le canzoni più belle perdono di significato”, ha dichiarato Nemo sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it