Restituisco il premio Il vincitore dell' Eurovision protesta per la presenza di Israele
Il vincitore dell'Eurovision esprime il suo dissenso, protestando contro la presenza di Israele nella competizione. La disputa si approfondisce con le critiche ai organizzatori dell'Eurovision Song Contest (Ebu), accusati di aver permesso la partecipazione di Israele nonostante le tensioni internazionali. La polemica mette in discussione i principi di neutralità e inclusività dell'evento musicale.
Continua la protesta dei Paesi, ora che dei singoli, contro l' Ebu per non aver lasciato fuori Israele dalla competizione dell' Eurovision. La presa di posizione è politica, più che utile alla causa, e la sensazione è che le decisioni prese dai Paesi che hanno annunciato il boicotaggio della kermesse siano frutto di calcoli elettorali: una soluzione che tiene tranquilli i pro Pal, attivi in tutta Europa e, al tempo stesso, può essere utile per recuperare qualche consenso. L'Italia, così come la Germania e la maggior parte dei Paesi, hanno deciso di non ritirarsi e ora, quasi in protesta con il proprio Paese che non ha annunciato il ritiro, è stato lo svizzero Nemo a voler dire la sua.
Nemo, voce svizzera che ha vinto l'Eurovision nel 2024, ha deciso di restituire il premio ottenuto per la mancata esclusione di Israele dalla kermesse.
Il vincitore svizzero dell'Eurovision Song Contest 2024, Nemo, ha deciso di restituire il trofeo dell'Eurovision.
