Restituisco il premio Clamorosa decisione del big della musica | perché lo fa

Un importante artista della musica ha deciso di restituire il premio, scatenando un forte clamore nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo, l’attenzione si concentra sull’Eurovision, dove cresce la tensione tra i Paesi partecipanti a causa della controversa decisione dell’Ebu di non escludere Israele dalla gara.

La tensione attorno alla prossima edizione dell' Eurovision continua a salire, alimentata dalla protesta di numerosi Paesi che contestano la decisione dell' Ebu di non escludere Israele dalla competizione. Una posizione che, nelle ultime settimane, ha assunto un carattere sempre più politico, con governi e artisti chiamati a prendere posizione di fronte a un'opinione pubblica polarizzata. Secondo molti osservatori, le scelte di alcuni Stati che hanno annunciato il boicottaggio della kermesse sembrerebbero rispondere più a logiche interne – in particolare ai rapporti con i movimenti pro-Palestina – che a una strategia condivisa sulla scena internazionale.

