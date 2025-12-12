Reso invalido dalla pistola di un ladro Ma a lui lo Stato nega i risarcimenti

Andrea Furlan, impiegato nel Padovano, è rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un colpo di pistola durante una rapina 12 anni fa. Nonostante l'incidente abbia reso invalido, lo Stato ha negato i risarcimenti richiesti, lasciandolo affrontare le conseguenze di un evento traumatico senza il sostegno economico previsto.

Andrea Furlan, impiegato in un supermercato nel Padovano, è paralizzato da quando, 12 anni fa, un rapinatore (mai trovato) gli sparò in testa. La giustizia italiana, prodiga coi malviventi, non gli ha riconosciuto un euro. Come se non bastassero le tragedie che ti sconvolgono la vita improvvisamente, ecco i tempi della giustizia che sono anch'esse una tragedia ma di quelle che si potrebbero evitare. La vera tragedia, per Andrea Furlan, è avvenuta 12 anni fa nel suo posto di lavoro, il supermercato Prix di Albignasego, in provincia di Padova. È lì che uno dei due banditi, armato, fa partire un colpo di pistola che perfora la testa del ragazzo riducendolo in stato vegetativo.

