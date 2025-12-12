Resident Evil Requiem rispolvera il mito di Leon Kennedy

Durante i The Game Awards 2025, il franchise horror di Capcom, Resident Evil, ha annunciato il suo nuovo capitolo con un trailer di Resident Evil Requiem. L'evento ha concentrato l'attenzione sui futuri sviluppi della serie, con un focus particolare su Leon Kennedy, uno dei personaggi più iconici. L'articolo esplora le anticipazioni e le novità rivelate durante la cerimonia.

(Adnkronos) – I riflettori dei The Game Awards 2025 si sono accesi sul futuro del franchise horror più celebre di Capcom, svelando al mondo un nuovo trailer di Resident Evil Requiem. L'uscita globale è stata fissata per il 27 febbraio 2026 e coinvolgerà PlayStation 5, Xbox Series XS, PC tramite Steam e Nintendo Switch 2.

